Российские студенты будут учиться в медицинских центрах ФМБА

Российские студенты будут учиться в медицинских центрах ФМБАСтуденты РНИМУ имени И.М. Сеченова впервые начнут обучение в центрах ФМБА
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России открыло кафедры медико-биологического факультета в своих ведущих центрах. В ходе церемонии руководитель ФМБА Вероника Скворцова поздравила преподавателей, интернов и аспирантов медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна, пишет Российская Газета.
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Также она поприветствовала студентов кафедр терапии и хирургии медико-биологического факультета РНИМУ имени И.М. Сеченова, которые впервые начнут обучение на клинических базах ФМБА.
Скворцова отметила важность подготовки качественных кадров, подчеркнув сильные специальности, предлагаемые медико-биологическим факультетом. Она отметила тесное сотрудничество между ФМБА и РНИМУ, студенты которого теперь будут иметь доступ к клиническим базам первой.