Российские студенты будут учиться в медицинских центрах ФМБА

Также она поприветствовала студентов кафедр терапии и хирургии медико-биологического факультета РНИМУ имени И.М. Сеченова, которые впервые начнут обучение на клинических базах ФМБА.

Скворцова отметила важность подготовки качественных кадров, подчеркнув сильные специальности, предлагаемые медико-биологическим факультетом. Она отметила тесное сотрудничество между ФМБА и РНИМУ, студенты которого теперь будут иметь доступ к клиническим базам первой.