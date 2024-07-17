Российские студенты импортозаместили компоненты для сборки плат

Как сообщил лидер проекта Андрей Белов на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», новый прибор использует аддитивные технологии и автоматизацию производственных процессов, обеспечивая высокую точность и скорость работы. Он идеально подходит для станков формата pick and place, применяемых для размещения устройств на поверхности платы.

Проект был представлен на акселераторе «Стартап Хаб» в рамках интенсива. Разработка позволит российским производителям сэкономить на закупке элементов станков, что является важным шагом в условиях импортозамещения.