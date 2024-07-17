Российские студенты импортозаместили компоненты для сборки плат

Опубликовано 17 июля 2024, 11:02
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Российские студенты импортозаместили компоненты для сборки платРазработан прототип питателя компонентов
Команда студентов из Тюменского индустриального университета и Российского технологического университета (МИРЭА) представила прототип питателя компонентов для станков по сборке электронных плат. Разработка может заменить дорогие импортные аналоги, используемые при производстве резисторов и конденсаторов.
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Как сообщил лидер проекта Андрей Белов на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», новый прибор использует аддитивные технологии и автоматизацию производственных процессов, обеспечивая высокую точность и скорость работы. Он идеально подходит для станков формата pick and place, применяемых для размещения устройств на поверхности платы.
Проект был представлен на акселераторе «Стартап Хаб» в рамках интенсива. Разработка позволит российским производителям сэкономить на закупке элементов станков, что является важным шагом в условиях импортозамещения.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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