Российские студенты нашли способ остановить разрушение домов

Российские студенты нашли способ остановить разрушение домовИх изобретение спасет здания в зоне вечной мерзлоты
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что студенты вуза разработали систему для защиты зданий в зоне вечной мерзлоты. Изменение климата приводит к таянию грунтов, из-за чего фундаменты домов деформируются и разрушаются.
Новый комплекс автоматически отслеживает температуру грунта с помощью погружных датчиков. При опасном повышении температуры система самостоятельно включает холодильные установки для стабилизации грунта.
Разработка уже получила грант в 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап». Сейчас авторы проекта работают над адаптацией электроники для работы в экстремальных условиях и изучают возможность использования возобновляемых источников энергии, отметили в пресс-службе.
В перспективе систему можно будет использовать для автоматического регулирования температуры в социальных объектах.