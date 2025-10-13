Российские студенты нашли способ остановить разрушение домов

Новый комплекс автоматически отслеживает температуру грунта с помощью погружных датчиков. При опасном повышении температуры система самостоятельно включает холодильные установки для стабилизации грунта.

Разработка уже получила грант в 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап». Сейчас авторы проекта работают над адаптацией электроники для работы в экстремальных условиях и изучают возможность использования возобновляемых источников энергии, отметили в пресс-службе.

В перспективе систему можно будет использовать для автоматического регулирования температуры в социальных объектах.