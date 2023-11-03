Российские студенты проведут эксперимент раскрытия паруса на спутнике

Спутник был запущен на орбиту российскими космонавтами 26 октября. Эксперимент был задуман в рамках открытого космического выхода, но, к сожалению, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб не смогли заметить момент раскрытия паруса.

Виктория Майорова, подчеркнула, что задержка эксперимента не представляет серьезной проблемы. Спутник работоспособен и управляем, что означает, что эксперимент можно провести в более поздний момент. Она также подчеркнула, что данный эксперимент имеет образовательный характер, и накопление данных и опыта важно для студентов.

"Парус-МГТУ" оснащен солнечным парусом, который используется для создания тяги за счет бомбардировки солнечными заряженными частицами. Этот парус можно регулировать, изменяя его длину, что влияет на орбиту спутника.