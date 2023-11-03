Российские студенты проведут эксперимент раскрытия паруса на спутнике

Российские студенты проведут эксперимент раскрытия паруса на спутникеКоторый был запущен на орбиту российскими космонавтами
Руководитель Молодёжного космического центра университета Виктория Майорова рассказала, что студенты Московского государственного технического университета имени Баумана (МГТУ) проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ”, пишет РИА Новости.
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Спутник был запущен на орбиту российскими космонавтами 26 октября. Эксперимент был задуман в рамках открытого космического выхода, но, к сожалению, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб не смогли заметить момент раскрытия паруса.
Виктория Майорова, подчеркнула, что задержка эксперимента не представляет серьезной проблемы. Спутник работоспособен и управляем, что означает, что эксперимент можно провести в более поздний момент. Она также подчеркнула, что данный эксперимент имеет образовательный характер, и накопление данных и опыта важно для студентов.
"Парус-МГТУ" оснащен солнечным парусом, который используется для создания тяги за счет бомбардировки солнечными заряженными частицами. Этот парус можно регулировать, изменяя его длину, что влияет на орбиту спутника.