Российские студенты провели судебный процесс с участием ИИ

Опубликовано 17 мая 2024, 21:08
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Российские студенты провели судебный процесс с участием ИИИск был отклонен
Студенты Тюменского государственного университета провели судебное заседание, в котором судьей была нейронная сеть. В ходе суда рассматривалось ходатайство о признании недействительным решения Роспатента об отказе в регистрации патента, который создала искусственная интеллектуальная система.
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Судебное заседание завершилось отклонением иска. Нейросеть ГАС «Нейро-Фемида» отказала в удовлетворении ходатайства о признании решения Роспатента недействительным. Также искусственный интеллект предложил законодательным органам пересмотреть законодательство относительно признания прав искусственного интеллекта в будущем.
Этот судебный процесс состоялся в рамках молодежного юридического форума «Law Afterknown: право за гранью обыденного». В процессе использовались действующие законы России, а экспертами выступали судьи и преподаватели ТюмГУ.