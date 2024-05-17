Российские студенты провели судебный процесс с участием ИИ

Судебное заседание завершилось отклонением иска. Нейросеть ГАС «Нейро-Фемида» отказала в удовлетворении ходатайства о признании решения Роспатента недействительным. Также искусственный интеллект предложил законодательным органам пересмотреть законодательство относительно признания прав искусственного интеллекта в будущем.

Этот судебный процесс состоялся в рамках молодежного юридического форума «Law Afterknown: право за гранью обыденного». В процессе использовались действующие законы России, а экспертами выступали судьи и преподаватели ТюмГУ.