В России
Опубликовано 20 июня 2024, 18:03
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Российские студенты разработали нейросеть для рационального питания

Она упростит процесс выбора блюд
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что что студенты вуза представили новое мобильное приложение ChefAI, основанное на нейросетях, которое обещает значительно упростить процесс выбора блюд на основе имеющихся продуктов.
Российские студенты разработали нейросеть для рационального питания

© Ferra.ru

Программа позволяет пользователям сканировать содержимое холодильника или фотографировать чек из магазина, после чего автоматически подбирает рецепты с учетом вкусовых предпочтений, диетических ограничений и калорийности.

Одним из ключевых преимуществ ChefAI является поддержка русского языка, что редко встречается среди аналогов зарубежных разработок. Пользователям больше не нужно вручную вводить список продуктов — достаточно показать их приложению. В будущем разработчики планируют внедрить распознавание продуктов по голосовым командам, отметили в пресс-службе.

В настоящее время приложение находится на стадии тестирования и доступно только для Android, однако разработчики анонсировали планы сделать его мультиплатформенным. Официальный релиз ChefAI запланирован на январь 2025 года, открывая новые возможности для удобного и осознанного питания, добавили в пресс-службе.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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