Российские студенты разработали нейросеть для рационального питания

Программа позволяет пользователям сканировать содержимое холодильника или фотографировать чек из магазина, после чего автоматически подбирает рецепты с учетом вкусовых предпочтений, диетических ограничений и калорийности.

Одним из ключевых преимуществ ChefAI является поддержка русского языка, что редко встречается среди аналогов зарубежных разработок. Пользователям больше не нужно вручную вводить список продуктов — достаточно показать их приложению. В будущем разработчики планируют внедрить распознавание продуктов по голосовым командам, отметили в пресс-службе.

В настоящее время приложение находится на стадии тестирования и доступно только для Android, однако разработчики анонсировали планы сделать его мультиплатформенным. Официальный релиз ChefAI запланирован на январь 2025 года, открывая новые возможности для удобного и осознанного питания, добавили в пресс-службе.