Российские студенты разработали перчатку для ускоренной реабилитации

HandMotion включает перчатку с гибкими датчиками и модулем обработки данных, который отслеживает движения рук и адаптирует упражнения в игровом приложении. Система обеспечивает высокую мотивацию пользователей через игровые механики и позволяет проводить реабилитацию, избегая перетренировки.

Прототип продукта уже получил патент, выиграл конкурс «Студенческий стартап» и именную стипендию от Юлии Краснопеевой. Команда планирует использование средств на медицинскую регистрацию и дальнейшее развитие проекта, включая тестирование в больницах и поиск дополнительных инвестиций.