Российские студенты разработали перчатку для ускоренной реабилитации

Опубликовано 22 августа 2024, 20:23
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Российские студенты разработали перчатку для ускоренной реабилитацииПосле инсульта
Команда молодых разработчиков, в составе которой студентка Лидерской программы Глобального университета Рыбакова, представила интерактивную перчатку HandMotion для восстановления движений верхних конечностей. Разработка предназначена для людей, перенесших инсульт, травмы, а также страдающих от заболеваний, таких как Альцгеймер и ДЦП.
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HandMotion включает перчатку с гибкими датчиками и модулем обработки данных, который отслеживает движения рук и адаптирует упражнения в игровом приложении. Система обеспечивает высокую мотивацию пользователей через игровые механики и позволяет проводить реабилитацию, избегая перетренировки.
Прототип продукта уже получил патент, выиграл конкурс «Студенческий стартап» и именную стипендию от Юлии Краснопеевой. Команда планирует использование средств на медицинскую регистрацию и дальнейшее развитие проекта, включая тестирование в больницах и поиск дополнительных инвестиций.
Источник:Глобальный университет Рыбакова
Автор:Ингела Воробьева
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