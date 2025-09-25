Российские студенты разработают электроскутер для передвижения по воде

Молодые инженеры решили объединить концепцию электрофойла с популярным и привычным электросамокатом. По их мнению, это позволит упростить управление и сделает технологию доступной для широкого круга людей, не требующей длительного обучения.

Планируется, что вес водного скутера составит около 30−35 килограммов. Аппарат будет разборным, что позволит перевозить его в багажнике автомобиля. Ожидаемая максимальная скорость перемещения по воде — до 40 км/ч.

На текущем этапе создана подробная 3D-модель будущего устройства. Для реализации проекта в металле студенты планируют привлечь финансирование от Фонда содействия инновациям.