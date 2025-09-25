Российские студенты разработают электроскутер для передвижения по воде

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:481 мин.
Российские студенты разработают электроскутер для передвижения по водеУстройство сможет развивать скорость до 40 километров в час
Студенты Тверского государственного университета приступили к разработке необычного транспортного средства — электрического скутера, способного ездить по поверхности воды. Идея проекта возникла после знакомства с технологией электрофойлов, досок на подводных крыльях.
Молодые инженеры решили объединить концепцию электрофойла с популярным и привычным электросамокатом. По их мнению, это позволит упростить управление и сделает технологию доступной для широкого круга людей, не требующей длительного обучения.
Планируется, что вес водного скутера составит около 30−35 килограммов. Аппарат будет разборным, что позволит перевозить его в багажнике автомобиля. Ожидаемая максимальная скорость перемещения по воде — до 40 км/ч.
На текущем этапе создана подробная 3D-модель будущего устройства. Для реализации проекта в металле студенты планируют привлечь финансирование от Фонда содействия инновациям.