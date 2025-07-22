Российские студенты создали беспилотник для мониторинга водоемов

Аппарат представлен в трёх вариантах, каждый из которых предназначен для конкретных задач. Одна модель проводит батиметрическую и 3D-съёмку, другая выявляет загрязнения и нарушения состава воды, третья обеспечивает постоянный контроль её качества. Технологии машинного зрения позволяют устройству работать автономно, что упрощает экологический мониторинг.

«Тиамат» отличается от аналогов возможностью дооснащения дополнительным оборудованием, таким как эхолоты, зонды и сонары. Это расширяет его применение: аппарат можно использовать не только для экопатрулирования, но и в поисково-спасательных операциях, а также для сбора данных в реальном времени в опасных для человека условиях.

По словам автора проекта Никиты Усачёва, беспилотник способен двигаться по заданному маршруту, фиксировать изменения в окружающей среде и передавать сигналы о нарушениях. Он также подходит для изучения физико-химических процессов в воде, исследования рельефа дна и анализа содержания кислорода и солей.