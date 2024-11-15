Российские Студенты создали игру о красотах Алтая с помощью 3D-технологий

С 1 по 8 августа участники путешествовали по знаковым местам Алтая, включая Каракольскую долину, село Кулада и Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. В ходе экспедиции было отсканировано около 40 объектов, среди которых не только природные ландшафты, но и здания, а также элементы местной культуры и быта.

Процесс создания игры включал активную работу над 3D-моделями, которые стали основой для будущих виртуальных локаций. Участники проекта — студенты таких вузов, как РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, МФТИ и других — совместно создают уникальный продукт.

Премьера проморолика игры состоится 23 ноября, а сам релиз игры ожидается до конца этого года.