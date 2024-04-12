Российские студенты создали космический спутник для изучения солнечного излучения

Проект «Владивосток-1» разработан на базе ДВФУ и включает более 30 студентов в своей команде. Ведущими специалистами при создании стали студентки Дарья Охроменко и Дарья Кудряшова, под руководством специалиста Владислава Горяшко, отметили в пресс-службе.

Этот малый космический аппарат выполнен в формате кубсат и состоит из 8 кубов, каждый размером 10×10×10 сантиметров. Подобная конструкция является экономичной и популярной среди создателей малых спутников по всему миру.

В пресс-службе добавили, что цель «Владивосток-1» — собирать данные о солнечном излучении, которые будут использоваться для анализа в лаборатории ДВФУ. Эта информация будет дополнять данные других космических аппаратов и поможет улучшить понимание гелиогеофизических явлений в околоземном пространстве.