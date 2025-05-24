Российские студенты создали робота, который экономит до 30% энергии

Российские студенты создали робота, который экономит до 30% энергииСистема универсальна
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Разработка включает манипулятор, систему управления, датчики и вспомогательные механизмы. Такой комплекс может выполнять сложные задачи на производстве, в логистике, медицине и других сферах без постоянного вмешательства человека.
Созданный прототип отличается точной работой, простым управлением и возможностью подключения к разным устройствам. По словам разработчиков, система универсальна — ее можно использовать и в производстве, и, например, в медицинских экзоскелетах, отметили в пресс-службе.
Авторы проекта считают, что их робототехнический комплекс особенно полезен для небольших и средних предприятий, которым ранее автоматизация была не по карману. Ожидаемая окупаемость установки составляет от полутора до трех лет в зависимости от сферы применения.