Российские студенты создали систему мониторинга энергосостояния дронов

Опубликовано 21 ноября 2025, 22:001 мин.
Российские студенты создали систему мониторинга энергосостояния дроновРазработка предотвращает их падение
В Университете 2035 сообщили, что команда студентов «Энергодрон» из Грозненского нефтяного университета разработала систему для отслеживания состояния энергосистемы беспилотников самолетного типа. Решение позволяет в реальном времени контролировать напряжение, заряд, мощность и температуру аккумулятора.
© Ferra.ru
Данные передаются по независимому каналу связи на наземную станцию. Это помогает оператору своевременно реагировать на изменения параметров, которые могут резко ухудшаться из-за ветра, температуры воздуха или смены режима полета.
Система также позволяет точнее прогнозировать маршрут и дальность полета дрона. В зависимости от задач можно регулировать либо высокую динамику без ограничения мощности, либо экономию энергии для увеличения продолжительности полета. Разработка не имеет аналогов и была представлена на отраслевом слете в Москве 20 ноября.