Российские студенты создали систему мониторинга энергосостояния дронов

Данные передаются по независимому каналу связи на наземную станцию. Это помогает оператору своевременно реагировать на изменения параметров, которые могут резко ухудшаться из-за ветра, температуры воздуха или смены режима полета.

Система также позволяет точнее прогнозировать маршрут и дальность полета дрона. В зависимости от задач можно регулировать либо высокую динамику без ограничения мощности, либо экономию энергии для увеличения продолжительности полета. Разработка не имеет аналогов и была представлена на отраслевом слете в Москве 20 ноября.