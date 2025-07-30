Российские студенты создали сверхлёгкую ракету для спутников

Как пояснил главный конструктор Павел Архипов, ракета предназначена для вывода на орбиту малых спутников. В отличие от текущей практики, когда такие аппараты запускают как попутную нагрузку, специализированная ракета позволит точнее выбирать параметры орбиты и сокращать сроки выполнения заказов.

Дальнейшее развитие проекта включает несколько направлений: 3D-печать компонентов двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых композитных материалов и разработку экологичных ракетных технологий. Также планируется использовать отечественную микроэлектронику.

Разработчики уверены, что их решение будет конкурентоспособным на рынке коммерческих запусков. Ракета может применяться для регулярного пополнения низкоорбитальных группировок спутников в рамках национальных космических программ.