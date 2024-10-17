Российские студенты создали уникальную систему защиты данных

В разработанную систему входит три компонента: «Верификатор», который подтверждает личность пользователя, «Фейкомет» для проверки достоверности новостей и «Доверенный номер» для цифровой подписи звонящего, что обеспечивает всестороннюю защиту в цифровом пространстве.

Разработка основана на современных алгоритмах искусственного интеллекта, включая нейронную сеть ResNet50, которая анализирует изображения пользователя. Верификация происходит с использованием двух фотографий и селфи, сделанного в реальном времени. Обработка данных осуществляется локально на устройстве, что значительно повышает безопасность.

Система нацелена на молодежную аудиторию — около 1,7 миллиона человек, прежде всего пользователей «ВКонтакте» в возрасте от 12 до 24 лет. В будущем планируется пилотное внедрение в одном из региональных банков для оценки эффективности. Разработчики также намерены расширить функционал, добавив распознавание эмоций и анализ поведенческих паттернов, что сделает систему еще более универсальной и полезной.