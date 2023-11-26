Российские ученые: антарктическое озеро Долк утратит четверть своей глубины

В пресс-службе отметили, что ученые смоделировали несколько сценариев развития озера, учитывая увеличение температуры ледника, в котором находится Долк. Результаты прогноза показали, что в ближайшие пять лет озеро может замерзнуть на глубину до 7 метров, что составляет примерно четверть от исходной глубины.

Озеро Долк стало объектом исследований после его прорыва в 2018 году, что привело к формированию большого провала в леднике. Ученые считают, что эти исследования помогут лучше понять процессы, происходящие в подледниковых озерах, и их связь с изменениями климата.

Доцент кафедры гидрологии суши СПбГУ Сергей Попов отметил, что моделирование показало совпадение с натурными наблюдениями, что свидетельствует о достоверности результатов.

Ученые использовали климатические данные за период с 2012 по 2023 годы для моделирования различных сценариев развития озера, все из которых привели к одной тенденции – деградации озера Долк.