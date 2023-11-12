Российские ученые будут «доставать» литий из соленых озер Крыма

Литий является ключевым элементом в современных технологиях, особенно в производстве литий-ионных аккумуляторов. Этот проект является частью программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Ученые собираются синтезировать и изучить новые сорбенты, которые помогут эффективно извлекать литий из рассолов озер. Этот процесс включает десорбцию и получение карбоната лития. По словам Николая Бежина, заведующего научно-исследовательской лаборатории, извлечение лития из соленых озер Крыма станет важным стратегическим шагом для технологического развития региона.

Ученые утверждают, что эта инициатива будет способствовать развитию технологического потенциала Крыма и созданию новых перспектив в области добычи и использования лития.