Российские ученые будут «доставать» литий из соленых озер Крыма

Российские ученые будут «доставать» литий из соленых озер КрымаУченые будут изучать новые сорбенты
Ученые из научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Радиоэкология и морской радиохимия» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета планируют «доставать» литий из соленых озер Крыма пишет Наука.рф.
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Литий является ключевым элементом в современных технологиях, особенно в производстве литий-ионных аккумуляторов. Этот проект является частью программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Ученые собираются синтезировать и изучить новые сорбенты, которые помогут эффективно извлекать литий из рассолов озер. Этот процесс включает десорбцию и получение карбоната лития. По словам Николая Бежина, заведующего научно-исследовательской лаборатории, извлечение лития из соленых озер Крыма станет важным стратегическим шагом для технологического развития региона.
Ученые утверждают, что эта инициатива будет способствовать развитию технологического потенциала Крыма и созданию новых перспектив в области добычи и использования лития.