Российские ученые будут прогнозировать погоду с помощью нейросетей

Российские ученые будут прогнозировать погоду с помощью нейросетейЧто поможет отслеживать изменения
Заведующий лабораторией агротехнологий и систем земледелия в агролесоландшафтах Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Кошелев рассказал, что ученые собираются использовать нейросети для прогнозирования данных, полученных с климатических полигонов на юге России, пишет ТАСС.
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Эта новая инициатива направлена на отслеживание экосистемных изменений, включая потоки климатически активных газов, таких как углекислый газ и метан.
Идея - некая триада. Когда используются дистанционные данные - космические снимки и аэроснимки с квадрокоптеров, плюс полевые исследования, данные, полученные с полигонов, где установлены эколого-климатические вышки, и третья часть - математическое моделирование. Нейросеть будет осуществлять прогнозы на основе анализа этих данных.
Эти исследования будут включать данные из дистанционных исследований, полевых исследований и математического моделирования, и нейросеть будет использоваться для анализа этих данных и предсказания будущих изменений.