Российские ученые будут прогнозировать погоду с помощью нейросетей

Идея - некая триада. Когда используются дистанционные данные - космические снимки и аэроснимки с квадрокоптеров, плюс полевые исследования, данные, полученные с полигонов, где установлены эколого-климатические вышки, и третья часть - математическое моделирование. Нейросеть будет осуществлять прогнозы на основе анализа этих данных.