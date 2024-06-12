Российские ученые добыли горные породы возрастом 1 млрд лет

Выбранное место для бурения находится в центре магнитной аномалии, связанной с тектоническим швом, который возник при сращивании Антарктиды и Индии в позднем протерозое. Специалистам удалось извлечь образцы из-подо льда, преодолев более 550 метровый ледниковый щит.

Полученные образцы горных пород будут изучены с целью понять происхождение магнитной аномалии, связанной с геомагнитным полем Земли. Результаты работы также позволят реконструировать климатические изменения в Антарктиде за последние 10 тысяч лет.