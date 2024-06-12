Российские ученые добыли горные породы возрастом 1 млрд лет

Опубликовано 12 июня 2024, 17:07
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Российские ученые добыли горные породы возрастом 1 млрд летИз-подо льда Антарктиды
Проект по извлечению образцов горных пород из-под антарктического льда был реализован учеными Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана. Полученные образцы, возрастом около 1 млрд лет, стали объектом внимания для анализа и исследования.
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Выбранное место для бурения находится в центре магнитной аномалии, связанной с тектоническим швом, который возник при сращивании Антарктиды и Индии в позднем протерозое. Специалистам удалось извлечь образцы из-подо льда, преодолев более 550 метровый ледниковый щит.
Полученные образцы горных пород будут изучены с целью понять происхождение магнитной аномалии, связанной с геомагнитным полем Земли. Результаты работы также позволят реконструировать климатические изменения в Антарктиде за последние 10 тысяч лет.