Опубликовано 27 октября 2025, 19:53
Российские ученые доказали низкую эффективность капельного охлаждения серверов

Температура поверхности снижается всего на 1−2 градуса
Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института теплофизики СО РАНу становили, что системы капельного охлаждения малоэффективны для серверного оборудования. Эксперименты показали, что температура сильно нагретых поверхностей снижается не более чем на 1−2 градуса Цельсия.
Современные вычислительные системы, такие как дата-центры и комплексы искусственного интеллекта, потребляют много энергии и сильно нагреваются. Распылительное охлаждение считалось перспективным методом борьбы с перегревом.

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые разработали специальный экспериментальный стенд. В качестве модели нагретой поверхности электроники использовалась сэндвич-пластина, состоящая из нержавеющей стали и меди. Новизна исследования заключалась в точном измерении температуры тонкого слоя материала непосредственно под испаряющейся каплей воды.

Соавтор исследования, профессор Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Семен Сыродой пояснил, что одиночные капли жидкости не могут обеспечить достаточный отвод тепла из-за особенностей теплообмена в приповерхностном слое. Была также создана математическая модель этого процесса.