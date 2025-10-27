Российские ученые доказали низкую эффективность капельного охлаждения серверов

Современные вычислительные системы, такие как дата-центры и комплексы искусственного интеллекта, потребляют много энергии и сильно нагреваются. Распылительное охлаждение считалось перспективным методом борьбы с перегревом.

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые разработали специальный экспериментальный стенд. В качестве модели нагретой поверхности электроники использовалась сэндвич-пластина, состоящая из нержавеющей стали и меди. Новизна исследования заключалась в точном измерении температуры тонкого слоя материала непосредственно под испаряющейся каплей воды.

Соавтор исследования, профессор Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Семен Сыродой пояснил, что одиночные капли жидкости не могут обеспечить достаточный отвод тепла из-за особенностей теплообмена в приповерхностном слое. Была также создана математическая модель этого процесса.