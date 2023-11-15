Российские ученые: двухчасовой стресс приводит к мутациям в ДНК

Ученые продемонстрировали, что стрессовые ситуации могут оказывать воздействие на ДНК в костном мозге уже через два часа после начала стресса. Эти повреждения могут происходить даже при использовании запаховых стресс-сигналов, что является важным открытием. Кроме того, исследование выявило механизмы, связывающие активацию различных участков мозга, выделение стресс-гормонов и нарушение структуры генома, отметили в пресс-службе.

Согласно ученым, ранее считалось, что кратковременные стрессы, не превышающие двух часов, не оказывают значительного воздействия на состояние ДНК. Однако их исследование на мышах с использованием хемосигналов, связанных со стрессом, позволило выявить дестабилизацию генома уже через короткий промежуток времени.