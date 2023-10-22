Российские ученые импортозаместили фиолетовый редис

В сообщении уточняется, что новый сорт, получивший название "F1 Романс", представляет собой раннеспелый гибрид с темно-фиолетовой окраской, что делает его уникальным среди редисов. Этот сорт обладает хрустящей текстурой и белоснежной мякотью, а также характеризуется "приятным острым привкусом".

"F1 Романс" имеет высокое содержание биологически активных веществ, включая антоцианы, которые способствуют укреплению иммунитета, защищают от свободных радикалов, а также замедляют процессы старения организма. Этот сорт редиса подходит как для выращивания в открытом грунте и в защищенных условиях.

Новый сорт "F1 Романс" выведен в молодежной лаборатории, открытой в рамках национального проекта "Наука и университеты".