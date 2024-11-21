Российские ученые импортозаместили материалы для диагностики болезней

Как пояснил Андрей Соколов, руководитель лаборатории новых материалов СамГМУ, для проведения анализа требуется специальное масс-спектрометрическое оборудование (MALDI-TOF). Его работа невозможна без уникальных расходных материалов — матричных соединений и смеси растворителей. Ранее такие материалы закупались у немецких производителей, но их уход с рынка заставил российских ученых искать альтернативу.

Изначально на рынке осталась только китайская продукция, которая, по словам специалистов, отличается высокой ценой и не стабильным качеством. Ученые СамГМУ поставили перед собой задачу создать аналог, не уступающий немецким материалам.

В условиях лаборатории ученым удалось добиться уровня чистоты выше 99,9%, что крайне важно для точности анализа