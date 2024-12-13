Российские ученые импортозаместили оборудование для СКИФ

Речь идет о рентгеновских щелях, которые могут формировать пучок синхротронного излучения необходимой апертуры при глубоких вакуумных условиях и высоких радиационных нагрузках. Ранее подобные устройства производились только за рубежом в Германии, Англии и Дании. Однако теперь с помощью нового оборудования российские исследователи смогут получить нужное оборудование быстрее и намного дешевле.

Щели, разработанные специалистами Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, состоят из четырех «ножей» из термоустойчивых металлов, которые регулируют размер пучка, отсекая излишки излучения. Каждый элемент оснащен автоматизированным приводом, что позволяет управлять конструкцией в условиях сверхвысокого вакуума. Для предотвращения перегрева и плавления металла под воздействием интенсивного излучения в каждом «ноже» встроена система охлаждения с циркулирующей водой.