Российские ученые испытали новое вещество против болезни Альцгеймера

Вещество помогает восстанавливать связи между нейронами, которые нарушаются из-за болезни. Оно избирательно действует на важный для памяти канал TRPC6 в нервных клетках, не затрагивая родственный канал TRPC3. При этом С20 вызывает снижение количества токсичных амилоидных бляшек и уменьшает воспаление в мозге, известное как астроглиоз.

Исследования проводились на генетически модифицированных лабораторных мышах, моделирующих заболевание. У животных, получавших терапию, повысилось любопытство и нормализовалось поведение. Вещество не повлияло на их выживаемость и не вызвало изменений генома.

По словам ученых, в случае успешных дальнейших испытаний молекула может стать основой для нового лекарства.