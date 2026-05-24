Российские ученые испытали новое вещество против редкой формы атаксии

Сейчас для подобных болезней используют мемантин, однако он способен ухудшать передачу сигналов между нейронами и усиливать шаткость движений. В ходе экспериментов мышам вводили Ro25−6981 в течение четырех недель. По итогам испытаний ученые зафиксировали сохранение нейронов мозжечка, нормальную передачу нервных импульсов и улучшение подвижности животных.

В проекте участвовали ученые из Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН, Научно-технологического университета «Сириус», Красноярской областной клинической больницы и Бристольского университета.