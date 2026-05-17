Российские ученые испытали новые материалы для формы металлургов

17 мая 2026, 14:55
Российские ученые испытали новые материалы для формы металлурговДля спецодежды создали двухслойную ткань
Специалисты Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна разработали новые материалы для спецодежды работников металлургической отрасли. Речь идет о двухслойной конструкции, что предназначена для защиты сотрудников горячих цехов. Материалы уже прошли часть испытаний, пишет ТАСС.
Для внешнего слоя исследователи использовали ткани из кевлара, мета-арамида и арселона. Внутренний слой выполнен из шинельного огнеупорного сукна, которое снижает воздействие интенсивного теплового излучения. Между собой слои соединены полиэтиленовой пленкой.
В СПбГУПТД сообщили, что разработка отличается комплексом защитных свойств по сравнению с существующей экипировкой металлургов.