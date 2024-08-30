Российские ученые исследовали разрушение железных метеоритов

Опубликовано 30 августа 2024, 13:321 мин.
Российские ученые исследовали разрушение железных метеоритовИсследование поможет предотвратить столкновения
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что научный коллектив из Уральского федерального университета, Института физики металлов УрО РАН и ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии завершил исследование разрушения железных метеоритов. Результаты помогут разработать технологии защиты Земли от космических тел.
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Специалисты провели серию опытов с четырьмя железными метеоритами: Сихотэ-Алинь, Чинге, Сеймчан и Дронино, найденными в России. Исследования показали, что метеориты начинают разрушаться под нагрузкой, превышающей атмосферное давление в 40 тысяч раз, отметили в пресс-службе.
Анализ также выявил, что прочность железных метеоритов почти не уступает самым прочным сталям земного происхождения. Полученные данные будут использоваться для предотвращения столкновений с крупными космическими телами, что позволит эффективно разрушать их в космосе или изменять их траекторию полета. Это поможет избежать катастрофических последствий от падений астероидов и метеоритов на Землю, рассказала член авторского коллектива Разиля Муфтахетдинова.