Российские ученые исследовали разрушение железных метеоритов

Специалисты провели серию опытов с четырьмя железными метеоритами: Сихотэ-Алинь, Чинге, Сеймчан и Дронино, найденными в России. Исследования показали, что метеориты начинают разрушаться под нагрузкой, превышающей атмосферное давление в 40 тысяч раз, отметили в пресс-службе.

Анализ также выявил, что прочность железных метеоритов почти не уступает самым прочным сталям земного происхождения. Полученные данные будут использоваться для предотвращения столкновений с крупными космическими телами, что позволит эффективно разрушать их в космосе или изменять их траекторию полета. Это поможет избежать катастрофических последствий от падений астероидов и метеоритов на Землю, рассказала член авторского коллектива Разиля Муфтахетдинова.