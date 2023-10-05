Российские ученые изготовили люминесцентную керамику за секунды

Вместо десятков часов

Ученые из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) за секунды изготовили люминесцентную керамику промышленного качества. Если использовать другие методы, процесс длится десятки часов, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу ИЯФ СО РАН.