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22:16, 05 октября 2023
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Российские ученые изготовили люминесцентную керамику за секунды

Вместо десятков часов

Ученые из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) за секунды изготовили люминесцентную керамику промышленного качества. Если использовать другие методы, процесс длится десятки часов, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу ИЯФ СО РАН.

Российские ученые изготовили люминесцентную керамику за секунды

© Ferra

Разработка сможет обеспечить мировые потребности в конкретных типах люминофорной керамики, благодаря такой производительности установки.

Одним из результатов стало получение люминесцентной керамики промышленного качества. Время изготовления составило секунды, при том что получение таких материалов другими методами занимает десятки часов. При такой производительности одна установка может обеспечить мировые потребности в определенных типах люминофорной керамики.

Пресс-служба Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук

Люминофорную керамику используют при производстве светоизлучающих приборов и для светодиодной подсветки экранов телевизоров, сотовых телефонов.

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