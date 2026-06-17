В России
Опубликовано 17 июня 2026, 09:40
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Российские ученые измерили электрические силы внутри фермента

Метод поможет изучать белки ДНК
Российские исследователи впервые смогли напрямую оценить влияние электрических сил внутри фермента, который участвует в восстановлении поврежденной ДНК. Для этого ученые создали специальную pH-чувствительную метку, работающую как датчик внутри молекулы, пишет ТАСС.
Российские ученые измерили электрические силы внутри фермента

© Ferra.ru

Разработку провели специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН совместно с Новосибирским институтом органической химии (НИОХ) им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Метку разместили рядом с участком повреждения ДНК, чтобы отслеживать изменения зарядов в процессе работы фермента.

Эксперименты показали, что активность белка зависит от кислотности среды. При условиях, близких к организму человека, обычный фермент запускал восстановление ДНК, а изменение электрических свойств между вариантами белка составило около 30 милливольт, отметили в пресс-службе в пресс-службе ИХБФМ СО РАН.

Метод может применяться для изучения других белков, связанных с ДНК, включая семейство NEIL, нарушения которых связывают с онкологическими и воспалительными заболеваниями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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