Российские ученые измерили электрические силы внутри фермента

Разработку провели специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН совместно с Новосибирским институтом органической химии (НИОХ) им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Метку разместили рядом с участком повреждения ДНК, чтобы отслеживать изменения зарядов в процессе работы фермента.

Эксперименты показали, что активность белка зависит от кислотности среды. При условиях, близких к организму человека, обычный фермент запускал восстановление ДНК, а изменение электрических свойств между вариантами белка составило около 30 милливольт, отметили в пресс-службе в пресс-службе ИХБФМ СО РАН.

Метод может применяться для изучения других белков, связанных с ДНК, включая семейство NEIL, нарушения которых связывают с онкологическими и воспалительными заболеваниями.