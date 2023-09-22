Российские ученые изобрели замену неэкологичному разложению ксантана

Ксантан – это полисахарид, который относится к продукту метаболизма бактерии Xanthomonas campestris. Его используют в промышленных, пищевых, фармацевтических и косметических отраслях как загуститель.

Также ксантан используют в качестве структурообразователя буровых растворов при добыче нефти в больших объемах. Они препятствуют разрушению скважин. Но при окончании работ встает вопрос об утилизации и до сих пор экологичного метода разложения не было.

Ученые создали биокатализатор на основе специально отобранных микроорганизмов.