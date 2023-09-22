Российские ученые изобрели замену неэкологичному разложению ксантана

Российские ученые изобрели замену неэкологичному разложению ксантанаНа основе микроорганизмов
Ученые Курчатовского геномного центра – Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова первые в мире изобрели замену методу неэкологичного разложения ксантана.
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Ксантан – это полисахарид, который относится к продукту метаболизма бактерии Xanthomonas campestris. Его используют в промышленных, пищевых, фармацевтических и косметических отраслях как загуститель.
Также ксантан используют в качестве структурообразователя буровых растворов при добыче нефти в больших объемах. Они препятствуют разрушению скважин. Но при окончании работ встает вопрос об утилизации и до сих пор экологичного метода разложения не было.
Ученые создали биокатализатор на основе специально отобранных микроорганизмов.
Разработанный нами биокатализатор представляет собой небольшие цилиндры из поливинилового спирта (ПВС), куда заключены целые живые клетки бактерий, тщательно отобранных и идентифицированных в ходе скрининга. Цилиндр опускается в вязкий раствор ксантана, который через некоторое время становится жидким: за счет специальных ферментов, которые производят бактерии, происходит деполимеризация ксантановой камеди. Этот цилиндр можно использовать не менее 40 раз: активность бактерий от цикла к циклу не меняется, а сама матрица ПВС практически не разрушается.