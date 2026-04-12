Российские ученые изучат белки теплового шока для лечения болезни Паркинсона

Опубликовано 12 апреля 2026, 15:00
Российские ученые изучат белки теплового шока для лечения болезни ПаркинсонаСтресс может повышать выживаемость нейронов
Ученые Сеченовского университета изучают роль белков теплового шока в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, таких как болезнь Паркинсона. Эти молекулы вырабатываются организмом в ответ на стресс и могут способствовать выживаемости нейронов мозга, пишет РИА Новости.
Доцент кафедры анатомии и гистологии человека Геннадий Пьявченко пояснил, что при повышенной экспрессии таких белков защитный эффект проявляется достаточно уверенно. Однако конкретный механизм еще требует уточнения. Болезнь Паркинсона имеет много причин: нейровоспаление, дисфункцию митохондрий, нарушение выработки нейромедиаторов. Двигательные нарушения не единственная проблема, речь идет о совокупности сбоев, которые усиливают друг друга.
Задача ученых заключается в избирательном использовании разных эффектов белков в зависимости от контекста заболевания. Подобные механизмы могут иметь значение и для других болезней.