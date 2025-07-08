Российские ученые изучат молочнокислые бактерии арктических животных

Исследования проведёт микробиолог Алла Филимонова из Курчатовского института. Учёные надеются обнаружить новые штаммы бактерий, которые пока не описаны наукой. Ранее подобные микроорганизмы находили только в арктических почвах, но не в пищеварительной системе местных обитателей.

Молочнокислые бактерии играют важную роль — они помогают синтезировать витамины, ферменты и органические кислоты, а также поддерживают иммунитет и подавляют вредные микроорганизмы. Однако их арктические разновидности остаются малоизученными.

Полученные данные могут быть полезны для создания новых заквасок в молочной промышленности и разработки пробиотиков для животных. Кроме того, исследование поможет лучше понять, как живые организмы адаптируются к экстремальным условиям Арктики.