В России
Опубликовано 08 июля 2025, 11:04
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Российские ученые изучат молочнокислые бактерии арктических животных

Исследования помогут пищевой промышленности и ветеринарии
Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые займётся изучением молочнокислых бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте арктических животных и птиц. Как сообщил руководитель проекта Александр Сабуров, эти микроорганизмы могут найти применение в пищевой промышленности и ветеринарии.
Российские ученые изучат молочнокислые бактерии арктических животных

© Ferra.ru

Исследования проведёт микробиолог Алла Филимонова из Курчатовского института. Учёные надеются обнаружить новые штаммы бактерий, которые пока не описаны наукой. Ранее подобные микроорганизмы находили только в арктических почвах, но не в пищеварительной системе местных обитателей.

Молочнокислые бактерии играют важную роль — они помогают синтезировать витамины, ферменты и органические кислоты, а также поддерживают иммунитет и подавляют вредные микроорганизмы. Однако их арктические разновидности остаются малоизученными.

Полученные данные могут быть полезны для создания новых заквасок в молочной промышленности и разработки пробиотиков для животных. Кроме того, исследование поможет лучше понять, как живые организмы адаптируются к экстремальным условиям Арктики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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