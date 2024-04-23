Российские ученые изучат парниковые газы в лесах Приморья

Инициатива была запущена президентом РФ Владимиром Путиным. Первый тестовый полигон будет организован в Чугуевском районе и будет составлять 4 квадратных километра.

Прошлогодние исследования уже принесли ценные данные о запасах углерода в почве и растительности лесов Приморья, а также о воздействии климатических факторов на их состояние. Цель проекта «Ритм Углерода» заключается в разработке национальной системы мониторинга климата, которая учитывает выбросы и поглощение парниковых газов. Это важно не только для Дальнего Востока, но и для всей страны, учитывая различия в экосистемах регионов.

Заместитель директора по научной работе ФНЦ Александр Куприн отметил, что данные, полученные в ходе исследований, помогут сформировать полноценную картину о состоянии климата и его изменениях. Планируется, что результаты работы консорциума станут основой для разработки эффективных мер по сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата.