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В России
Опубликовано 23 апреля 2024, 17:41
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Российские ученые изучат парниковые газы в лесах Приморья

Для создания системы мониторинга
Специалисты из Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) готовятся к исследованиям выделения парниковых газов в лесах Приморского края. Эти работы проводятся в рамках создания системы мониторинга климата в составе консорциума «Ритм Углерода».
Российские ученые изучат парниковые газы в лесах Приморья

© Ferra.ru

Инициатива была запущена президентом РФ Владимиром Путиным. Первый тестовый полигон будет организован в Чугуевском районе и будет составлять 4 квадратных километра.

Прошлогодние исследования уже принесли ценные данные о запасах углерода в почве и растительности лесов Приморья, а также о воздействии климатических факторов на их состояние. Цель проекта «Ритм Углерода» заключается в разработке национальной системы мониторинга климата, которая учитывает выбросы и поглощение парниковых газов. Это важно не только для Дальнего Востока, но и для всей страны, учитывая различия в экосистемах регионов.

Заместитель директора по научной работе ФНЦ Александр Куприн отметил, что данные, полученные в ходе исследований, помогут сформировать полноценную картину о состоянии климата и его изменениях. Планируется, что результаты работы консорциума станут основой для разработки эффективных мер по сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#экология
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#природа
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#разработка
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#Леса