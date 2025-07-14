Российские ученые изучат влияние спутников на ионосферу

Российские ученые изучат влияние спутников на ионосферуЭксперимент на МКС начнется осенью
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Исследование поможет понять, как работа электроракетных двигателей спутников влияет на верхние слои атмосферы. Тысячи космических аппаратов ежедневно выбрасывают заряженные частицы, взаимодействующие с ионосферой. Ученые планируют изучить движение плазмы, образование искусственных плазменных сгустков и их воздействие на магнитное поле Земли.
Как пояснил Александр Богатый из МАИ, эксперимент позволит оценить предельно допустимое техногенное влияние на ионосферу. Эти данные важны для развития систем связи, навигации и защиты космических аппаратов от накопления статического заряда.
Дополнительная задача — изучение электризации поверхностей станции. Электростатические разряды могут повреждать оборудование, искажать научные данные и создавать угрозу для экипажа. Новые знания помогут улучшить конструкцию будущих космических аппаратов, отметили в пресс-службе.
Проект реализуется совместно с Институтом земного магнетизма РАН.