Российские ученые изучат затопленные ядерные объекты на Новой Земле

Российские ученые изучат затопленные ядерные объекты на Новой ЗемлеЭкспедиция пройдет с 1 октября по 6 ноября
Временно исполняющий обязанности директора Института океанологии РАН Владимир Шевченко в беседе с ТАСС рассказал, что на судне "Мстислав Келдыш” российские ученые проведут экспедицию на Новой Земле, они изучат состояние затопленных ядерных объектов.
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Экспедиции пройдет с 1 октября по 6 ноября, в ней будут участвовать ученые Института океанологии РАН и Курчатовского института под руководством академика Михаила Флинта.
Будут проводится работы как по экологии северных морей, так и по оценке загрязнения отдельных бухт Новой Земли, где были в свое время сброшены опасные объекты. Будем искать повышенную радиоактивность, изучать состояние этих объектов. В нашем распоряжении есть подводные необитаемые аппараты, которые ведут видеосъемку, отбор проб. Благодаря им были найдены многие объекты, которые считались утерянными.
Также по словам Владимира Шевченко, ученые оценят возможную угрозу загрязнения воды радиацией.