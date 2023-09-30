Российские ученые изучат затопленные ядерные объекты на Новой Земле

Будут проводится работы как по экологии северных морей, так и по оценке загрязнения отдельных бухт Новой Земли, где были в свое время сброшены опасные объекты. Будем искать повышенную радиоактивность, изучать состояние этих объектов. В нашем распоряжении есть подводные необитаемые аппараты, которые ведут видеосъемку, отбор проб. Благодаря им были найдены многие объекты, которые считались утерянными.