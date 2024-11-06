Ученые проследили, как эмоции, присутствующие в данных для обучения, влияют на работу крупных и популярных моделей. Анализ показал, что даже самые продвинутые системы ИИ могут принимать необъективные решения, если обучались на данных с эмоциональной составляющей. Особенно это проявляется в экономических играх, таких как «Диктатор» и «Дилемма заключенного».

Ученые также обнаружили, что сильные эмоции, такие как гнев или страх, могут изменить поведение нейросетей, снижая их готовность к сотрудничеству в кооперативных играх или делая их решения непредсказуемыми в этических дилеммах.