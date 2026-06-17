Российские ученые изучили кубанит для создания энергоэффективной электроники

По словам руководителя проекта Елизаветы Панкрушиной, кубанит представляет собой тройной сульфид меди и железа. Исследователи установили, что материал сочетает низкую теплопроводность с управляемой магнитной структурой. При этом распространение тепла внутри кристалла зависит от направления, что может помочь регулировать нагрев компонентов.

Также в минерале обнаружили магнонные возбуждения, позволяющие передавать магнитные волны через кристалл. Ученые отмечают, что кубанит пока рассматривается не как готовый промышленный материал, а как основа для поиска новых соединений с нужными характеристиками. Исследование поддержал Российский научный фонд.