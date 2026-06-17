Российские ученые изучили кубанит для создания энергоэффективной электроники

Опубликовано 17 июня 2026, 20:591 мин.
Российские ученые изучили кубанит для создания энергоэффективной электроникиМинерал может снизить потери энергии
Российские ученые исследовали свойства ромбического кубанита и выяснили, что минерал может быть полезен для разработки новых электронных устройств. Речь идет о сенсорах, элементах памяти и оптических компонентах, где важны снижение энергопотребления и контроль тепловых процессов, пишет ТАСС.
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По словам руководителя проекта Елизаветы Панкрушиной, кубанит представляет собой тройной сульфид меди и железа. Исследователи установили, что материал сочетает низкую теплопроводность с управляемой магнитной структурой. При этом распространение тепла внутри кристалла зависит от направления, что может помочь регулировать нагрев компонентов.
Также в минерале обнаружили магнонные возбуждения, позволяющие передавать магнитные волны через кристалл. Ученые отмечают, что кубанит пока рассматривается не как готовый промышленный материал, а как основа для поиска новых соединений с нужными характеристиками. Исследование поддержал Российский научный фонд.