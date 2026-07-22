В России
Опубликовано 22 июля 2026, 12:21
1 мин.

Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света

Метод работает без внешнего магнитного поля
Ученые Российского квантового центра, Университета ИТМО и МФТИ показали способ исследования квантовых материалов с помощью света. Разработка позволяет изучать коллективное поведение электронов без использования сильных магнитных полей и большого числа электрических контактов.
Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света

© Ferra.ru

В компании «Росатом квантовые технологии» сообщили, что исследователи наблюдали вигнеровский кристалл в монослое диселенида вольфрама, который является двумерным полупроводником толщиной до нанометров. Такое состояние возникает при низких температурах, когда электроны выстраиваются в упорядоченную структуру.

Ранее подобные эффекты изучали преимущественно электрическими методами или в магнитных полях. Новый подход позволяет получать данные по оптическому отклику материала.

Работа опубликована в журнале Physical Review B и выполнена в рамках программы развития квантовых вычислений под руководством «Росатома». Результаты могут использоваться при создании квантовых устройств, новых материалов и твердотельных квантовых симуляторов, отметили в компании.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#квантовый
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света