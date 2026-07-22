Российские ученые изучили квантовые материалы с помощью света

В компании «Росатом квантовые технологии» сообщили, что исследователи наблюдали вигнеровский кристалл в монослое диселенида вольфрама, который является двумерным полупроводником толщиной до нанометров. Такое состояние возникает при низких температурах, когда электроны выстраиваются в упорядоченную структуру.

Ранее подобные эффекты изучали преимущественно электрическими методами или в магнитных полях. Новый подход позволяет получать данные по оптическому отклику материала.

Работа опубликована в журнале Physical Review B и выполнена в рамках программы развития квантовых вычислений под руководством «Росатома». Результаты могут использоваться при создании квантовых устройств, новых материалов и твердотельных квантовых симуляторов, отметили в компании.