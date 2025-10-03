Российские ученые изучили лед в лунных кратерах для будущих баз

Исследователи изучили кратеры Фаустини, Шумейкер и Хауорт возле полюсов Луны, а также Макробий и Босс на средних широтах, используя фотогеологический анализ и данные лазерного альтиметра LOLA, отметили в пресс-службе.

Ранее исследования кратера Шумейкер показали наличие воды в виде льда. Новые данные подтверждают, что низкие температуры околополярных кратеров способствуют накоплению летучих веществ, прежде всего воды.

На изученных кратерах преобладают ударные образования диаметром от десятков до сотен метров. В околополярных кратерах наблюдаются плоские днища и малые кратеры с «лопастными» валами, что может указывать на присутствие льда.