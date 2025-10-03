Российские ученые изучили лед в лунных кратерах для будущих баз

Опубликовано 03 октября 2025, 21:031 мин.
Российские ученые изучили лед в лунных кратерах для будущих базСовместно с китайскими коллегами
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН совместно с китайскими коллегами исследовали днища околополярных и неполярных кратеров Луны. Они пришли к выводу, что в некоторых из них накапливается лед. Эти залежи могут использоваться для жизнеобеспечения будущих лунных баз и получения топлива для космических полетов.
Исследователи изучили кратеры Фаустини, Шумейкер и Хауорт возле полюсов Луны, а также Макробий и Босс на средних широтах, используя фотогеологический анализ и данные лазерного альтиметра LOLA, отметили в пресс-службе.
Ранее исследования кратера Шумейкер показали наличие воды в виде льда. Новые данные подтверждают, что низкие температуры околополярных кратеров способствуют накоплению летучих веществ, прежде всего воды.
На изученных кратерах преобладают ударные образования диаметром от десятков до сотен метров. В околополярных кратерах наблюдаются плоские днища и малые кратеры с «лопастными» валами, что может указывать на присутствие льда.