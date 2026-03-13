Российские ученые изучили микроматериалы для сенсоров

Опубликовано 13 марта 2026, 19:491 мин.
Российские ученые изучили микроматериалы для сенсоровОни могут применяться в медицине и инженерии
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые БФУ имени Иммануила Канта и НИТУ «МИСиС» проанализировали возможности аморфных и нанокристаллических микроматериалов для создания компактных элементов бесконтактной индуктивной сенсорики. Работа посвящена изучению их физических свойств и применимости в сенсорных системах.
В исследовании сравнили два способа считывания сигнала. Первый основан на обнаружении поля переключения намагниченности во временной области. Второй использует гармонический спектральный анализ индуцированного напряжения в частотной области. Они показали эффективность в различных практических сценариях, отметили в пресс-службе.
Ученые также установили, что внутренняя нелинейная динамика намагничивания микропроводов может выступать чувствительным параметром в индуктивных датчиках. Такие сенсоры могут использоваться для бесконтактного измерения температуры в биомедицинских системах и обнаружения магнитных частиц.