Российские ученые изучили микроматериалы для сенсоров

В исследовании сравнили два способа считывания сигнала. Первый основан на обнаружении поля переключения намагниченности во временной области. Второй использует гармонический спектральный анализ индуцированного напряжения в частотной области. Они показали эффективность в различных практических сценариях, отметили в пресс-службе.

Ученые также установили, что внутренняя нелинейная динамика намагничивания микропроводов может выступать чувствительным параметром в индуктивных датчиках. Такие сенсоры могут использоваться для бесконтактного измерения температуры в биомедицинских системах и обнаружения магнитных частиц.