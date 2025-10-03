Российские ученые изучили работу ветряков в Арктике

Ученые измерили ускорения и напряжения в башне при разных скоростях ветра. При средней скорости 4,3 м/с амплитуда ускорений достигала 0,07 м/с², а напряжений у основания — 1 МПа. При ветре 14,8 м/с эти показатели увеличивались до 0,89 м/с² и 4 МПа соответственно. Анализ показал собственную частоту колебаний башни 0,93 герц и выявил наиболее интенсивные динамические воздействия, связанные с вращением лопастей.

Руководитель натурных исследований, ведущий инженер Иван Ригель сообщил, что также измерялась температура основания, установлено, что глубина сезонного оттаивания грунта составляет 2,25 метра. Полученные данные помогают понять динамическое поведение ветряков на многолетней мерзлоте, проверять математические модели и создавать надежные конструкции для арктических условий.