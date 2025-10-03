В России
Опубликовано 03 октября 2025, 23:21
1 мин.

Российские ученые изучили работу ветряков в Арктике

Исследованы динамика и нагрузки
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) изучили, как ведет себя башня ветряной энергетической установки (ВЭУ) на многолетней мерзлоте в Арктике. Эксперименты проводились на Западно-Хоседаюском месторождении в Ненецком автономном округе, где была изучена 120-киловаттная установка.
Ученые измерили ускорения и напряжения в башне при разных скоростях ветра. При средней скорости 4,3 м/с амплитуда ускорений достигала 0,07 м/с², а напряжений у основания — 1 МПа. При ветре 14,8 м/с эти показатели увеличивались до 0,89 м/с² и 4 МПа соответственно. Анализ показал собственную частоту колебаний башни 0,93 герц и выявил наиболее интенсивные динамические воздействия, связанные с вращением лопастей.

Руководитель натурных исследований, ведущий инженер Иван Ригель сообщил, что также измерялась температура основания, установлено, что глубина сезонного оттаивания грунта составляет 2,25 метра. Полученные данные помогают понять динамическое поведение ветряков на многолетней мерзлоте, проверять математические модели и создавать надежные конструкции для арктических условий.