Российские ученые изучили связь внимания и общения у детей с аутизмом

Специалисты изучили работу мозга 80 детей с аутизмом в возрасте от 5 до 12 лет и 27 детей с типичным развитием с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследователи проанализировали четыре нейронные сети, связанные с речью, вниманием и эмпатией.

Выяснилось, что слабая связь в дорсальной сети внимания влияет на понимание жестов, мимики и других социальных сигналов. Проблемы в работе этой сети и сети выделения значимости также связаны с трудностями в устной речи. Ученые считают, что эти данные помогут точнее подбирать помощь для детей с аутизмом, отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.