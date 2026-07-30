Российские ученые изучили связь внимания и общения у детей с аутизмом

Опубликовано 30 июля 2026, 17:021 мин.
Российские ученые изучили связь внимания и общения у детей с аутизмомИсследование изучило работу мозга 107 детей
Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что сложности в общении у детей с аутизмом связаны не только с особенностями языковых центров мозга, но и с нарушениями работы систем внимания. Результаты исследования могут помочь в разработке новых методов диагностики и терапии.
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Специалисты изучили работу мозга 80 детей с аутизмом в возрасте от 5 до 12 лет и 27 детей с типичным развитием с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследователи проанализировали четыре нейронные сети, связанные с речью, вниманием и эмпатией.
Выяснилось, что слабая связь в дорсальной сети внимания влияет на понимание жестов, мимики и других социальных сигналов. Проблемы в работе этой сети и сети выделения значимости также связаны с трудностями в устной речи. Ученые считают, что эти данные помогут точнее подбирать помощь для детей с аутизмом, отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.