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В России
Опубликовано 04 апреля 2024, 18:47
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Российские ученые изучили влияние АЭС на атмосферу

Впервые
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что научные сотрудники из Новосибирска и Урала впервые в России исследовали воздействие атомных электростанций (АЭС) на концентрацию радиоуглерода в атмосфере.
Российские ученые изучили влияние АЭС на атмосферу

© Ferra.ru

С использованием метода ускорительной масс-спектрометрии они проанализировали содержание радиоактивного изотопа С14 в годичных кольцах деревьев в районах, где находятся Белоярская и Курская атомные электростанции. Исследователи выявили, что концентрация радиоуглерода в годичных кольцах деревьев в этих районах превышала фоновый уровень в полтора-два раза.

Однако, начиная с 2000-х годов, концентрация С14 стала снижаться и приблизилась к фоновому уровню. Ученые связывают это с модернизацией оборудования на электростанциях. Полученные данные позволили оценить влияние радиоактивного выброса на окружающую среду и здоровье населения, при этом отмечается, что воздействие радиоуглерода оказалось незначительным.