Российские ученые изучили влияние АЭС на атмосферу

С использованием метода ускорительной масс-спектрометрии они проанализировали содержание радиоактивного изотопа С14 в годичных кольцах деревьев в районах, где находятся Белоярская и Курская атомные электростанции. Исследователи выявили, что концентрация радиоуглерода в годичных кольцах деревьев в этих районах превышала фоновый уровень в полтора-два раза.

Однако, начиная с 2000-х годов, концентрация С14 стала снижаться и приблизилась к фоновому уровню. Ученые связывают это с модернизацией оборудования на электростанциях. Полученные данные позволили оценить влияние радиоактивного выброса на окружающую среду и здоровье населения, при этом отмечается, что воздействие радиоуглерода оказалось незначительным.