Российские ученые изучили влияние наночастиц серебра на клетки

Ученые проанализировали два вида наночастиц, стабилизированных поливинилпирролидоном. Для снижения жизнеспособности раковых клеток на 50% потребовалось 125 микрограммов вещества на миллилитр. Для такого же эффекта на здоровых клетках кожи понадобилось от 203 микрограммов на миллилитр. Это значит, что наночастицы можно настраивать под конкретные задачи: усиливать действие на опухоли и снижать токсичность для здоровых тканей, отметили в ведомстве.

Исследователи планируют выяснить, как размер и покрытие частиц влияют на их поведение в организме. Профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских исследований ТПУ Алексей Пестряков отметил, что теперь понятны молекулярные механизмы воздействия. Это важно для будущих лекарств.