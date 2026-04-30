Опубликовано 30 апреля 2026, 20:21
Российские ученые изучили влияние наночастиц серебра на клетки

Разный эффект для здоровых и раковых
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с мексиканскими коллегами изучили действие наночастиц серебра на клетки. Оказалось, что в здоровых клетках кожи они усиливают выработку защитных белков и помогают справляться со стрессом. В раковых клетках молочной железы действие противоположное: частицы стимулируют изменения в обработке РНК и регуляции генов. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ученые проанализировали два вида наночастиц, стабилизированных поливинилпирролидоном. Для снижения жизнеспособности раковых клеток на 50% потребовалось 125 микрограммов вещества на миллилитр. Для такого же эффекта на здоровых клетках кожи понадобилось от 203 микрограммов на миллилитр. Это значит, что наночастицы можно настраивать под конкретные задачи: усиливать действие на опухоли и снижать токсичность для здоровых тканей, отметили в ведомстве.

Исследователи планируют выяснить, как размер и покрытие частиц влияют на их поведение в организме. Профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских исследований ТПУ Алексей Пестряков отметил, что теперь понятны молекулярные механизмы воздействия. Это важно для будущих лекарств.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
