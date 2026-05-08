Российские ученые изучили восприятие эмоций у билингвов

Как пояснила исследователь из Института когнитивных нейронаук вуза Алина Карлюкова, возраст начала изучения второго языка не играет решающей роли. Даже при позднем старте активное использование позволяет достичь тесной связи между телесным и языковым опытом.

Согласно теории воплощенного познания, эмоции хранятся в памяти вместе с физическим опытом. В языках с текстовой ориентацией слева направо положительные эмоции ассоциируются с правой стороной, а отрицательные — с левой. Участники определяли эмоциональную окраску слов и нажимали на левую или правую кнопку. Исследователи меняли соответствие кнопок типам эмоций и фиксировали задержки реакции.

Оказалось, что замедление при несовпадении характерно для обоих языков. У билингвов с высоким уровнем английского обработка эмоциональных слов на втором языке почти не уступала родному. Это доказывает, что интенсивная практика помогает второму языку обрести эмоциональную глубину, отметили в пресс-службе.