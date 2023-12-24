Российские ученые изучили воздействие опухолей на прилегающие к ним ткани

Главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, Антон Буздин, подчеркнул, что проблеме влияния опухоли на окружающие ткани уделялось мало внимания. Исследование выявило, что соседние к раковому очагу ткани обладают молекулярными изменениями, связанными с развитием воспаления, а также активацией иммунных клеток и другими процессами.

Ученые провели системный анализ более 5000 профилей генной активности для нескольких типов рака, выявив различия, которые происходят под влиянием опухоли. Это открытие может значительно улучшить терапию рака, помогая более точно интерпретировать результаты исследований и транскриптомного анализа.