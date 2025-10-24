Российские ученые изучили возможные запасы органики на Титане

Низкая средняя плотность Титана (1,8 г/см³) не соответствует моделям, предполагающим наличие только каменных пород и водяного льда. Ученые предполагают наличие раздельной структуры: каменного ядра, ледяной оболочки и подповерхностного океана с органическими компонентами.

Органические соединения, аналогичные земным керогенам и битумам, могли образоваться из межзвездной пыли на этапе формирования Солнечной системы. Сочетание углеродистых веществ с жидкой водой делает Титан перспективным объектом для поиска внеземной жизни.

Исследование проводилось методами вычислительного моделирования.