Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 22 мая 2024, 10:49
1 мин.

Российские ученые: лекарства против Альцгеймера могут сделать только хуже

Было проведено исследование
Ученые из Института цитологии РАН подтвердили, что подход к лечению болезней, связанных с образованием амилоидных бляшек в мозге, может оказаться ошибочным. Они предупреждают, что медикаментозное разрушение этих бляшек, вместо их излечения, может ускорить процесс патологии.
Российские ученые: лекарства против Альцгеймера могут сделать только хуже

© Ferra.ru

Амилоидные бляшки, являющиеся основным звеном в развитии болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон, образуются из амилоидных фибрилл. Однако исследования ученых ИНЦ РАН показали, что разрушение этих бляшек может привести к образованию более токсичных продуктов, ускоряющих распространение патологии в мозге.

Эксперты предлагают проведение обширных лабораторных исследований, чтобы выявить механизмы действия лекарств на амилоидные бляшки. Они считают, что только путем более глубокого изучения этих процессов можно улучшить методы терапии и избежать нежелательных последствий лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
,
#наука
,
#медицина
,
#здоровье