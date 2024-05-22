Российские ученые: лекарства против Альцгеймера могут сделать только хуже

Амилоидные бляшки, являющиеся основным звеном в развитии болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон, образуются из амилоидных фибрилл. Однако исследования ученых ИНЦ РАН показали, что разрушение этих бляшек может привести к образованию более токсичных продуктов, ускоряющих распространение патологии в мозге.

Эксперты предлагают проведение обширных лабораторных исследований, чтобы выявить механизмы действия лекарств на амилоидные бляшки. Они считают, что только путем более глубокого изучения этих процессов можно улучшить методы терапии и избежать нежелательных последствий лечения.

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