Российские ученые: лекарства против Альцгеймера могут сделать только хуже

Опубликовано 22 мая 2024, 10:49
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Российские ученые: лекарства против Альцгеймера могут сделать только хужеБыло проведено исследование
Ученые из Института цитологии РАН подтвердили, что подход к лечению болезней, связанных с образованием амилоидных бляшек в мозге, может оказаться ошибочным. Они предупреждают, что медикаментозное разрушение этих бляшек, вместо их излечения, может ускорить процесс патологии.
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Амилоидные бляшки, являющиеся основным звеном в развитии болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон, образуются из амилоидных фибрилл. Однако исследования ученых ИНЦ РАН показали, что разрушение этих бляшек может привести к образованию более токсичных продуктов, ускоряющих распространение патологии в мозге.
Эксперты предлагают проведение обширных лабораторных исследований, чтобы выявить механизмы действия лекарств на амилоидные бляшки. Они считают, что только путем более глубокого изучения этих процессов можно улучшить методы терапии и избежать нежелательных последствий лечения.
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