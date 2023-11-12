Российские ученые: магнитные бури в ноябре накроют Землю

Ученые из лаборатории солнечной астрономии, включая Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, прогнозируют пять магнитных бурь в этом месяце: 11, 12, 22, 24 и 25 ноября. По их оценкам, сила бурь составит 1 балл из 5 возможных, что соответствует уровню G1.

Магнитные бури могут повлиять на электросети, спутники и, в небольшой степени, на маршруты миграции птиц и животных. Люди, чувствительные к изменениям в магнитном поле, также могут испытывать ухудшение самочувствия, усталость и раздражительность за несколько дней до начала бури и во время ее действия, пишет IrkutskMedia.